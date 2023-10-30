ЕС передал Афганистану 92 тонны гумпомощи после разрушительных землетрясений

Европейский Союз в понедельник передал Афганистану 92 тонны предметов первой необходимости для помощи пострадавшему населению после серии разрушительных землетрясений в октябре, которые унесли жизни более 2000 человек.

Об этом сообщил Генеральный директорат по вопросам гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

В рамках гуманитарного рейса ЕС передал Афганистану 77 тонн медикаментов, из них 20 – для Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, 15 тонн продуктов питания предназначены для Всемирной продовольственной программы ООН.

Вскоре ЕС планирует осуществить еще два рейса с гуманитарной помощью для афганцев, к которым присоединятся в частности Ирландия, Италия и Франция.

После первого землетрясения, произошедшего в Афганистане 7 октября, ЕС одобрил пакет гуманитарной помощи на сумму 2,5 миллиона евро на финансирование гуманитарных партнеров на местах, а также предоставление гумпомощи из собственных запасов.

Вместе с запланированными авиарейсами общая гуманитарная поддержка Афганистана со стороны Евросоюза составит 4,5 миллиона евро.

Напомним, 7 и 11 октября афганскую провинцию Герант всколыхнули два мощных землетрясения силой более 6 баллов, в результате которых погибли по меньшей мере две тысячи человек.

В июне Европейский Союз также выделял 1 миллион евро гуманитарной помощи Афганистану после смертельного землетрясения.