Прем'єр-міністр Греції не бачить рішення на Близькому Сході без стратегічної поразки ХАМАС 

Не може бути вирішення кризи на Близькому Сході без "стратегічної поразки" ХАМАС, заявив у понеділок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, додавши, що світ вже може почати обговорювати питання про те, хто буде керувати Газою найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Неможливо уявити вирішення кризи без стратегічної поразки ХАМАС [...] ще не пізно почати обговорювати майбутнє Гази і те, хто буде нею керувати, оскільки ХАМАСу більше не буде", – сказав Міцотакіс.

Прем’єр пояснив, що Палестинська адміністрація довела свою ефективність в управлінні Західним берегом річки Йордан.

"На мою думку, єдиним рішенням може бути відродження діалогу між двома державами. Тобто, право палестинців мати свою державу, не ставлячи під загрозу право Ізраїлю мати свою державу", – сказав він.

Правоцентристський уряд "Нової демократії" підтримує Ізраїль з самого початку кризи, викликаючи жорстку критику з боку опозиції за те, що він утримався під час нещодавнього голосування ООН щодо припинення вогню в Газі.

З політичної точки зору, грецький уряд також хоче нагадати своїм західним союзникам про свою роль як країни стабільності в регіоні, враховуючи позицію Туреччини в близькосхідній кризі.

Анкара різко критикує Ізраїль, заявляючи, що ХАМАС, який Захід вважає терористичною організацією, є "визвольною групою".

"Нелегко знайти місце для подальшого поліпшення грецько-турецьких відносин, коли [президент Туреччини Реджеп Тайіп] Ердоган знаходиться на неправильній стороні історії, оскільки він відмовляється засуджувати ХАМАС, називаючи його визвольним рухом. Ми будемо робити крок за кроком, переконуючись, що у нас є чіткі цілі і сподіваючись на краще", – підсумував грецький лідер.

Минулого тижня виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес закликав до проведення "міжнародного мирного саміту" для пошуку довгострокового вирішення кризи між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Цю позицію підтримали лідери Євросоюзу в заяві за підсумками саміту, що тривав 26-27 жовтня у Брюсселі.