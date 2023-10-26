Іспанія пропонує провести мирний саміт для вирішення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС
Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес у четвер закликав до проведення міжнародного мирного саміту для пошуку довгострокового вирішення кризи між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Про це Санчес сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.
На думку голови іспанського уряду, важливо спробувати організувати "мирний саміт, на якому ми зможемо спрямувати зусилля міжнародного співтовариства на досягнення остаточної мирної угоди між Ізраїлем і Палестиною, що передбачає створення двох держав".
Він також повторив свій заклик до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС із тим, щоб до сектору Гази могла потрапити гуманітарна допомога.
"Як прем'єр-міністр Іспанії, я хотів би, аби в гуманітарних цілях відбулось припинення вогню. Але якщо у нас немає такої умови – то хоча б гуманітарної паузи для того, щоб направити всю гуманітарну допомогу, якої терміново потребує палестинське населення", – сказав Санчес.
Лідери ЄС зустрічаються в четвер і п'ятницю в Брюсселі на саміті, на якому, як очікують, вони підтримають заклик до "гуманітарних пауз" у бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС.
Як відомо, країни-члени Євросоюзу дотримуються різних поглядів щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, що не дозволяє їм виступити єдиним фронтом.
Деякі мають застереження щодо заклику до "гуманітарної паузи" й стверджують, що це може розглядатися як обмеження права Ізраїлю на оборону. Німеччина, Австрія, Угорщина і Чехія зайняли тверду позицію підтримки Ізраїлю. Іспанія та Ірландія більш прихильні до палестинської сторони.
Напередодні у Єврокомісії заявили, що Євросоюз не підтримує припинення вогню на Близькому Сході, оскільки ХАМАС продовжує завдавати терористичні ракетні удари по Ізраїлю.