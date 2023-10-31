Премьер-министр Греции не видит решения на Ближнем Востоке без стратегического поражения ХАМАС 

Не может быть решения кризиса на Ближнем Востоке без "стратегического поражения" ХАМАС, заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, добавив, что мир уже может начать обсуждать вопрос о том, кто будет управлять Газой в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Невозможно представить решение кризиса без стратегического поражения ХАМАС [...] еще не поздно начать обсуждать будущее Газы и то, кто будет ею управлять, поскольку ХАМАС больше не будет", – сказал Мицотакис.

Премьер пояснил, что Палестинская администрация доказала свою эффективность в управлении Западным берегом реки Иордан.

"По моему мнению, единственным решением может быть возрождение диалога между двумя государствами. То есть, право палестинцев иметь свое государство, не ставя под угрозу право Израиля иметь свое государство", – сказал он.

Правоцентристское правительство "Новой демократии" поддерживает Израиль с самого начала кризиса, вызывая жесткую критику со стороны оппозиции за то, что оно воздержалось во время недавнего голосования ООН по прекращению огня в Газе.

С политической точки зрения, греческое правительство также хочет напомнить своим западным союзникам о своей роли как страны стабильности в регионе, учитывая позицию Турции в ближневосточном кризисе.

Анкара резко критикует Израиль, заявляя, что ХАМАС, который Запад считает террористической организацией, является "освободительной группой".

"Нелегко найти место для дальнейшего улучшения греческо-турецких отношений, когда [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган находится на неправильной стороне истории, поскольку он отказывается осуждать ХАМАС, называя его освободительным движением. Мы будем делать шаг за шагом, убеждаясь, что у нас есть четкие цели и надеясь на лучшее", – подытожил греческий лидер.

На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного разрешения кризиса между Израилем и группировкой ХАМАС.

Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам состоявшегося 26-27 октября саммита в Брюсселе.