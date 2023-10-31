Уряд Литви хоче посилити покарання за участь у терористичному угрупованні

Уряд Литви схвалив подані Мін'юстом поправки до кримінального кодексу, які більш детально визначають поняття терористичного угруповання і посилюють покарання за участь у такій діяльності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У поправках, внесених до уряду, пропонується встановити в кримінальному кодексі нове визначення терористичного угруповання. Передбачається, що терористичним угрупованням вважатиметься "група з трьох або більше осіб, яка попередньо сформована на певний період часу і діє узгоджено з метою вчинення одного або кількох терористичних злочинів".

Також пропонується посилити покарання за терористичну діяльність. Ті, хто діяв у складі терористичної групи, будуть покарані позбавленням волі на строк до 8 років, а ті, хто заснував або вже очолював таку групу – на строк від 5 до 15 років.

Крім того, у поправках до закону пропонується зберегти чинний у національному законодавстві механізм, коли особи беруть участь у терористичних групах більш високого рівня небезпеки та організованості – організована терористична група буде прирівняна до форми співучасті у злочинному об'єднанні. До таких терористів буде застосовано більш сувору відповідальність – позбавлення волі на строк до 15 років, а за участь у діяльності озброєної організованої терористичної групи або її створення – загрожуватиме довічне ув'язнення.

Зміни до кримінального кодексу вносять після отримання висновку Європейської комісії про прогалини в правовому регулюванні Литви.

Після того як уряд схвалив запропоновані поправки, питання змін перейде на розгляд Сейму.

Європейська рада за підсумками засідання минулого тижня закликала держави-члени та інституції до посилених заходів безпеки з огляду на теракти у Франції та Бельгії й зростання рівня терористичної загрози.

Як повідомлялося, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.

А 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Низка країн Євросоюзу після цього посилили антитерористичні заходи й затримали підозрюваних у підготовці терактів.