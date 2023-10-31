Правительство Литвы хочет усилить наказание за участие в террористической группировке

Правительство Литвы одобрило представленные Минюстом поправки в уголовный кодекс, которые более детально определяют понятие террористической группировки и ужесточают наказание за участие в такой деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В поправках, внесенных в правительство, предлагается установить в уголовном кодексе новое определение террористической группировки. Предполагается, что террористической группировкой будет считаться "группа из трех или более лиц, которая предварительно сформирована на определенный период времени и действует согласованно с целью совершения одного или нескольких террористических преступлений".

Также предлагается ужесточить наказание за террористическую деятельность. Те, кто действовал в составе террористической группы, будут наказаны лишением свободы на срок до 8 лет, а те, кто основал или уже возглавлял такую группу – на срок от 5 до 15 лет.

Кроме того, в поправках к закону предлагается сохранить действующий в национальном законодательстве механизм, когда лица участвуют в террористических группах более высокого уровня опасности и организованности – организованная террористическая группа будет приравнена к форме соучастия в преступном объединении. К таким террористам будет применена более строгая ответственность – лишение свободы на срок до 15 лет, а за участие в деятельности вооруженной организованной террористической группы или ее создание – грозит пожизненное заключение.

Изменения в уголовный кодекс вносят после получения заключения Европейской комиссии о пробелах в правовом регулировании Литвы.

После того как правительство одобрило предложенные поправки, вопрос изменений перейдет на рассмотрение Сейма.

Европейский совет по итогам заседания на прошлой неделе призвал государства-члены и институты к усиленным мерам безопасности, учитывая теракты во Франции и Бельгии и рост уровня террористической угрозы.

Как сообщалось, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.

А 16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту

Ряд стран Евросоюза после этого усилили антитеррористические меры и задержали подозреваемых в подготовке терактов.