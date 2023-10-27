Лідери ЄС закликали до посилення безпеки після терактів у Франції та Бельгії – заява

Європейська рада за підсумками засідання в четвер і п’ятницю закликала держави-члени та інституції до посилених заходів безпеки з огляду на теракти у Франції та Бельгії й зростання рівня терористичної загрози.

Про це йдеться в підсумковому документі саміту, повідомляє "Європейська правда".

Лідери ЄС засудили теракти останніх кількох тижнів, внаслідок яких загинули й були поранені громадяни Швеції та Франції. Вони підтвердили, що Євросоюз є єдиним і непохитним у "боротьбі проти тероризму, ненависті та насильницького екстремізму всіх видів".

"Європейська рада закликає інституції та держави-члени до узгоджених зусиль з мобілізації всіх відповідних сфер політики на національному рівні та на рівні ЄС для посилення внутрішньої безпеки", – йдеться у висновках.

Серед таких заходів лідери держав-членів ЄС назвали посилення співпраці правоохоронних органів та судової системи, обмін інформацією через відповідні бази даних, захист зовнішніх кордонів, боротьбу з контрабандистами й "тісну співпрацю" з третіми країнами.

Як повідомлялося, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.

А 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Низка країн Євросоюзу після цього посилили антитерористичні заходи й затримали підозрюваних у підготовці терактів.