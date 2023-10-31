З середини жовтня в аеропорти Франції надійшло 100 повідомлень про мінування

Від середини жовтня до французьких аеропортів надійшло 100 повідомлень про мінування.

Про це заявив міністр транспорту Франції Клеман Бон, повідомляє Le Figaro.

"Ми будемо реагувати кожного разу, ми нічого не залишимо без уваги", – заявив Бон.

За його словами, з 18 жовтня "надійшло в цілому 100 попереджень у французьких аеропортах", але "трохи менше в останні дні, саме тому, що існує наша дуже тверда позиція".

Міністр також зазначив, що не всі повідомлення про мінування надійшли з однієї електронної адреси.

На додаток до погроз про замінування, "майже вдвічі зросла кількість повідомлень про залишений багаж на залізничних станціях і в аеропортах", додав він.

Як повідомлялося, 13 жовтня 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.

Після цього країну накрила хвиля дзвінків про мінування, проводилися евакуаційні дії.