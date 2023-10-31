С середины октября в аэропорты Франции поступило 100 сообщений о минировании

С середины октября во французские аэропорты поступило 100 сообщений о минировании.

Об этом заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, сообщает Le Figaro.

"Мы будем реагировать каждый раз, мы ничего не оставим без внимания", – заявил Бон.

По его словам, с 18 октября "поступило в общей сложности 100 предупреждений во французских аэропортах", но "немного меньше в последние дни, именно потому, что существует наша очень твердая позиция".

Министр также отметил, что не все сообщения о минировании поступили с одного электронного адреса.

В дополнение к угрозам о минировании, "почти вдвое возросло количество сообщений об оставленном багаже на железнодорожных станциях и в аэропортах", добавил он.

Как сообщалось, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.

После этого страну накрыла волна звонков о минировании, проводились эвакуационные действия.