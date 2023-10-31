Глава МВС Німеччини проти винесення розгляду заявок про притулок у треті країни

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер проти ідеї про те, щоби розгляд заявок шукачів притулку відбувався у третіх країнах.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Від політиків опозиційної ХДС/ХСС, а також членів коаліції "Вільних демократів" пролунали пропозиції про те, щоб винести процедури розгляду заявок про притулок за межі ЄС. На їхню думку, це зменшити кількість охочих нелегально їхати у Європу з ризиком для життя.

Глава німецького МВС негативно відреагувала на ці ідеї.

За її словами, двосторонні угоди щодо міграції, які вона планує укладати з країнами походження мігрантів, будуть більш ефективними.

Подібні ідеї неодноразово лунали у Європі, а у поточних дискусіях щодо зміни міграційного законодавства з такою пропозицією вийшла Данія. Втім, поки жодна з країн північної Африки не висловила готовності провадити у себе ці процедури для шукачів притулку у ЄС.

Нагадаємо, уряд Німеччини підготував проєкт закону, що спрощує депортацію нелегальних мігрантів.

У вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб – це найбільше за понад 7 років.