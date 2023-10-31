Глава МВД Германии против вынесения рассмотрения заявок об убежище в третьи страны

Министерство внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер против идеи о том, чтобы рассмотрение заявок соискателей убежища проходило в третьих странах.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

От политиков оппозиционной ХДС/ХСС, а также членов коалиции "Свободных демократов" прозвучали предложения о том, чтобы вынести процедуры рассмотрения заявок об убежище за пределы ЕС. По их мнению, это снизит количество желающих нелегально ехать в Европу с риском для жизни.

Глава немецкого МВД негативно отреагировала на эти идеи.

По ее словам, двусторонние соглашения по миграции, которые она планирует заключать со странами происхождения мигрантов, будут более эффективными.

Подобные идеи не раз звучали в Европе, а в текущих дискуссиях по изменению миграционного законодательства с таким предложением вышла Дания. Впрочем, пока ни одна из стран северной Африки не выразила готовность проводить у себя эти процедуры для искателей убежища в ЕС.

Напомним, правительство Германии подготовило проект закона, упрощающий депортацию нелегальных мигрантов.

В сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек – больше всего за более чем семь лет.