Кулеба математично пояснив, чому Україні важливо посилити ППО перед зимовими обстрілами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба опублікував інфографіку з "простою арифметикою" щодо підтримки України, де йдеться, що вартість однієї ракети для Patriot – близько 4 млн доларів США, тоді як відновлення пошкодженої електростанції буде коштувати близько 19 млн.

Simple math of supporting Ukraine.



1 Patriot missile = $4.1 mln. 1 damaged power plant unit = $19.1 mln.



That’s why it makes perfect sense to strengthen Ukraine’s air defense to the maximum today in order to save resources later.



Human lives saved by air defense are priceless. pic.twitter.com/1d38Y3iMEg