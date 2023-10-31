Кулеба математично пояснив, чому Україні важливо посилити ППО перед зимовими обстрілами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вартість ракети протиповітряної оборони – в рази менша, аніж ремонту наслідків влучання в енергетичну інфраструктуру, тому вигідніше одразу інвестувати у протиповітряну оборону.

Як повідомляє "Європейська правда", коротку заяву він опублікував у своєму Twitter (X).

Кулеба опублікував інфографіку з "простою арифметикою" щодо підтримки України, де йдеться, що вартість однієї ракети для Patriot – близько 4 млн доларів США, тоді як відновлення пошкодженої електростанції буде коштувати близько 19 млн.

Simple math of supporting Ukraine.



1 Patriot missile = $4.1 mln. 1 damaged power plant unit = $19.1 mln.



That’s why it makes perfect sense to strengthen Ukraine’s air defense to the maximum today in order to save resources later.



Human lives saved by air defense are priceless. pic.twitter.com/1d38Y3iMEg October 31, 2023

"Саме тому є сенс максимально посилювати українську ППО зараз – щоби заощадити наші ресурси у майбутньому. А людські життя, врятовані завдяки ППО – безцінні", – зазначив міністр закордонних справ.

Як відомо, ППО була однією з ключових тем жовтневої зустрічі формату "Рамштайн", після того президент України піднімав питання посилення протиповітряної оборони у розмовах з багатьма лідерами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ключовим елементом "зимового" пакету допомоги для України будуть засоби протиповітряної оборони.

До останньої партії військової допомоги від Німеччини увійшла ще одна система ППО IRIS-T.