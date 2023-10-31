У Латвію привезли для поховання добровольця, що воював за Україну

У Латвію привезли тіло добровольця, який загинув у лавах сил оборони України на початку жовтня.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Загиблого, ім’я якого поки не розкривали, називають першим загиблим в Україні добровольцем з Латвії.

В МЗС Латвії повідомили, що, за даними української сторони, він загинув 1 жовтня в районі Лиману внаслідок влучання ударного безпілотника.

Цього тижня тіло добровольця привезли у Латвію. Рішення про розкриття імені загиблого будуть ухвалювати його рідні.

Раніше повідомляли про загибель у цьому ж районі за тих самих обставин естонського добровольця Танеля Кріггуля.

Наприкінці місяця повідомили про загибель добровольця з Румунії Рудольфа Віттмана.