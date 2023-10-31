В Латвию привезли для захоронения добровольца, воевавшего за Украину

В Латвию привезли тело добровольца, который погиб в рядах Сил обороны Украины в начале октября.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Погибшего, имя которого пока не раскрывали, называют первым погибшим в Украине добровольцем из Латвии.

В МИД Латвии сообщили, что, по данным украинской стороны, он погиб 1 октября в районе Лимана в результате попадания ударного беспилотника.

На этой неделе тело добровольца привезли в Латвию. Решение о раскрытии имени погибшего будут принимать его родные.

Ранее сообщалось о гибели в этом же районе при тех же обстоятельствах эстонского добровольца Танеля Криггуля.

В конце месяца сообщили о гибели добровольца из Румынии Рудольфа Виттмана.