На війні в Україні загинув другий доброволець із Естонії

Естонський солдат і капітан скаутського батальйону Танель Кріггуль, який долучився до українських сил після повномасштабного вторгнення Росії, загинув внаслідок атаки російського безпілотника поблизу міста Лиман Донецької області.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні, пише "Європейська правда".

29-річний Кріггуль (позивний "Стінгер") був одним із бійців Інтернаціонального легіону й брав участь передусім у боях у Харківській та Донецькій областях, зокрема обороні міста Бахмут.

На батьківщині естонець служив у розвідувальному батальйоні з 2017 року, двічі брав участь у закордонних операціях в Афганістані. У грудні 20220-го Кріггуль звільнився з естонської армії за власним бажанням і пішов добровольцем в Україну.

"Посольство Естонії в Києві висловлює глибокі співчуття родині та друзям Кріггуля", – зазначили в диппредставництві.

Танель Кріггуль – другий естонський доброволець, який загинув на війні в Україні. Першим був капітан Іво Юрак, який загинув у битві під Бахмутом у березні 2023 року.

Естонія не має даних про те, скільки її громадян долучились до українських сил для спротиву російській агресії. У березні естонська влада повідомляла, що близько 10 громадян Естонії воюють проти України на боці Росії.