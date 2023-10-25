Загиблий в Україні доброволець з Румунії був трансильванським угорцем

Загиблий доброволець із Румунії, який воював у складі Інтернаціонального легіону на фронті в Україні, був трансильванським угорцем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Transtelex.

Рудольф Віттман народився і виріс в місті Арад, що розташоване в румунському регіоні Трансильванія на кордоні з Угорщиною.

Він закінчив єдину угорськомовну середню школу в Арадському повіті.

Рік тому Віттман поїхав в Україну, щоб воювати у складі Інтернаціонального легіону.

Про смерть добровольця Рудольфа Віттмана стало відомо у середу, 25 жовтня. В Україні у нього залишилася дівчина Іванна.

У жовтні повідомлялося про загибель в Україні добровольців з Естонії та Фінляндії.