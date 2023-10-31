У Норвегії поліцейські з регіонів прибудуть до Осло на тлі ескалації на Близькому Сході

Поліція Норвегії викликала до Осло правоохоронців із різних регіонів країни для допомоги в забезпеченні безпеки посольств, а також єврейських і палестинських об'єктів через ескалацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання Politiforum.

Поліцейська служба безпеки Норвегії на вихідних заявила, що рівень загрози в країні наразі не змінився, але застерегла, що події на Близькому Сході можуть вплинути на ситуацію всередині країни.

У зв'язку з цим Норвезьке управління поліції відгукнулося на прохання поліцейського округу Осло про допомогу і зараз викликає до столиці поліцейських з усієї країни.

"Осло, як столиця, наразі стикається з надзвичайними викликами. Майже щодня організовуються численні демонстрації та пам'ятні заходи. Також є багато об'єктів, за якими потрібно стежити, наприклад, посольства, єврейські та палестинські об'єкти", – пояснює представник управління Йорн Шельдеруп.

За його словами, це буде невеликий контингент, аби не зменшити спроможність поліцейських дільниць за межами столиці виконувати свої функції. За інформацією Politiforum, йдеться про менш як 60 поліцейських.

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре раніше заявив, що Ізраїль порушує міжнародне право, здійснюючи обстріли по сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС, хоча й підтверджує право країни на самооборону.

У низці європейських країн посилили заходи безпеки й обмежили пропалестинські демонстрацїі після 7 жовтня, коли угруповання ХАМАС напало на Ізраїль, призвівши до тисяч загиблих із обох сторін.