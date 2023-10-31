В Норвегии полицейские из регионов прибудут в Осло на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Полиция Норвегии вызвала в Осло правоохранителей из разных регионов страны для помощи в обеспечении безопасности посольств, а также еврейских и палестинских объектов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на норвежское издание Politiforum.

Полицейская служба безопасности Норвегии на выходных заявила, что уровень угрозы в стране пока не изменился, но предостерегла, что события на Ближнем Востоке могут повлиять на ситуацию внутри страны.

В связи с этим Норвежское управление полиции откликнулось на просьбу полицейского округа Осло о помощи и сейчас вызывает в столицу полицейских со всей страны.

"Осло, как столица, сейчас сталкивается с чрезвычайными вызовами. Почти ежедневно организуются многочисленные демонстрации и памятные мероприятия. Также есть много объектов, за которыми нужно следить, например, посольства, еврейские и палестинские объекты", – объясняет представитель управления Йорн Шельдеруп.

По его словам, это будет небольшой контингент, чтобы не уменьшить способность полицейских участков за пределами столицы выполнять свои функции. По информации Politiforum, речь идет о менее 60 полицейских.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стьоре ранее заявил, что Израиль нарушает международное право, осуществляя обстрелы по сектору Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС, хотя и подтверждает право страны на самооборону.

В ряде европейских стран усилили меры безопасности и ограничили пропалестинские демонстрации после 7 октября, когда группировка ХАМАС напала на Израиль, приведя к тысячам погибших с обеих сторон.