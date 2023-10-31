Генсек НАТО закликав не допустити поширення конфлікту на Близькому Сході

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг наголосив на важливості недопущення того, аби війна між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем переросла у "великий регіональний конфлікт".

Про це він сказав під час засідання Північної ради, яка об’єднує держави Північної Європи, у вівторок в Осло, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг констатував, що з посиленням суперництва великих держав, війною в Європі – тобто агресією Росії проти України – та новою війною на Близькому Сході "перерва в політиці безпеки після Холодної війни закінчилася".

"Ми засуджуємо терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю. Водночас важливо, щоб дії Ізраїлю у відповідь здійснювались у межах міжнародного права. Щоб життя цивільного населення було захищене і щоб гуманітарна допомога досягала Гази", – наголосив він.

Генсек додав, що країни НАТО підтримують створення гуманітарних коридорів і гуманітарних пауз у бойових діях.

"Важливо, щоб ця війна не переросла у великий регіональний конфлікт. Іран, "Хезболла" (проіранське угруповання в Лівані, який межує з Ізраїлем. – Ред.) та інші угруповання не повинні зловживати ситуацією і продовжувати її ескалацію", – вважає Столтенберг.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван також говорив, що Штати бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.