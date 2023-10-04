МЗС уточнило: В аварії автобуса в Італії загинули 4 українців

За уточненою інформацією, четверо українців загинули і ще четверо отримали поранення внаслідок ДТП з автобусом, що трапилась 3 жовтня у Местре, материковій частині Венеції.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Європейській правді".

Ніколенко відзначив, що італійська сторона завершила ідентифікацію осіб, постраждалих у ДТП, і, за уточненими даними, загиблих українців чотири, а не п'ять, як повідомляли раніше. Четверо інших отримали поранення.

Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях Местре, Тревізо та Падуї. Загроз їхньому життю немає.

Українські консули надають українцям консульську допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними.

З поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері.

Автобус злетів з естакади та упав з висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає.

У жахливій аварії загинула 21 людина. У префектурі Венеції від початку інформували, що серед загиблих та постраждалих є громадяни України.