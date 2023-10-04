В автобусі з туристами у Венеції розбилися щонайменше 5 громадян України 

Серед загиблих унаслідок аварії автобуса, що сталася 3 жовтня ввечері в районі Венеції Местре, за попередніми даними, п'ятеро громадян України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив префект Венеції Мікеле Ді Барі, інформує видання La Repubblica.

Відомо, що окрім п’ятьох українців загинув один німець і водій транспортного засобу, родом з Італії.

ФОТО: La Repubblica

Повідомляють, що ще двоє важко постраждалих – громадяни України. Це 50-річна жінка з серйозними опіками і травмами різних частин тіла та 4-річна дівчинка, її життя в небезпеці. Дитину доставили до Падуї в реанімацію.

Офіційна кількість жертв автобусної аварії – 21 загиблий та 15 поранених, 5 з яких у важкому стані. Пацієнтів розподілили до лікарень Местре, Доло, Мірано, Тревізо та Падуї.

В автобусі, який злетів з естакади, перебували 40 туристів, багато іноземців. Вони їхали до кемпінгу в Маргері.

Аварія могла статися як через стан водія, який загинув у ДТП, так і через неправильний маневр на ділянці, де відбувалася реконструкція шляхопроводу.

За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередач і загорівся.

Державтоінспекція проводить слідчі дії: перевіряють траєкторію падіння і стан дорожнього покриття. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає.

Із поки що невстановлених причин автобус розбився у вівторок 3 жовтня незадовго до 20:00, впавши з висоти приблизно 15 метрів.





