МИД уточнил: в катастрофе автобуса в Италии погибли 4 украинцев

По уточненной информации, четверо украинцев погибли и еще четверо получили ранения в результате ДТП с автобусом, которое произошло 3 октября в Местре, материковой части Венеции.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

Николенко отметил, что итальянская сторона завершила идентификацию лиц, пострадавших в ДТП, и, по уточненным данным, погибших украинцев четыре, а не пять, как сообщалось ранее. Четверо других получили ранения.

Пострадавшие граждане получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падуи. Угрозы их жизни нет.

Украинские консулы оказывают украинцам консульскую помощь, держат на контроле их лечение и контактируют с родными.

По не установленным пока причинам автобус разбился во вторник 3 октября незадолго до 20:00. Он вез туристов в кемпинг в Маргере.

Автобус слетел с эстакады и упал с высоты. По некоторым сообщениям, автобус работал на метане, упал на линии электропередачи и загорелся. Продолжаются следственные действия. Следов торможения на асфальте, по предварительным данным, нет.

В ужасной аварии погиб 21 человек. В префектуре Венеции изначально информировали, что среди погибших и пострадавших есть граждане Украины.