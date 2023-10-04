Греція вимагає від ЄС санкцій проти країн, що відмовляються приймати депортованих мігрантів

Греція закликає ЄС прийняти запропонований план санкцій проти країн, які відмовляються приймати депортованих Євросоюзом мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр міграції Дімітріс Кайрідіс в інтерв'ю державному телебаченню, інформує AP.

За його словами, чинні двосторонні угоди про повернення мігрантів між окремими країнами-членами Євросоюзу та країнами, що не є членами ЄС, виявилися неефективними.

"Європа повинна вимагати, щоб ці країни прийняли назад своїх громадян. Інакше будуть санкції і ніякої фінансової допомоги. Європа має право нав'язати свою волю в цьому питанні", – вважає Кайрідіс.

Він додав, що пропозиція щодо санкцій обговорюється на завершальній стадії переговорів щодо перегляду міграційних правил в ЄС, а нездатність реалізувати життєздатну політику депортації зробить Європу посміховиськом.

Греція та сусідня Італія наразі стикаються зі сплеском прибуття мігрантів, що посилило тиск всередині ЄС з вимогою завершити міграційну реформу.

Повідомлялося, що постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.

Раніше міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли досягти домовленості щодо реформи міграційної політики об’єднання через позицію Італії, яка висловила застереження щодо запропонованого варіанта.

Суперечка щодо міграційного пакту ЄС почалася ще в червні, коли його попередньо схвалили міністри внутрішніх справ держав-членів.

Минулого тижня Європарламент через відсутність руху в цьому питанні оголосив, що заблокує інші частини переговорів щодо запланованої реформи. Затримки в її запровадженні є особливо критичними з огляду на наближення виборів до Європарламенту у червні 2024 року.