Греция требует от ЕС санкций против стран, отказывающихся принимать депортированных мигрантов

Греция призывает Евросоюз принять предложенный план санкций против стран, которые отказываются принимать депортированных ЕС мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр миграции Димитрис Кайридис в интервью государственному телевидению, информирует AP.

По его словам, существующие двусторонние соглашения о возвращении мигрантов между отдельными странами-членами Евросоюза и странами, не являющимися членами ЕС, оказались неэффективными.

"Европа должна требовать, чтобы эти страны приняли обратно своих граждан. Иначе будут санкции и никакой финансовой помощи. Европа имеет право навязать свою волю в этом вопросе", – считает Кайридис.

Он добавил, что предложение о санкциях обсуждается на завершающей стадии переговоров по пересмотру миграционных правил в ЕС, а неспособность реализовать жизнеспособную политику депортации сделает Европу посмешищем.

Греция и соседняя Италия сейчас сталкиваются со всплеском прибытия мигрантов, что усилило давление внутри ЕС с требованием завершить миграционную реформу.

Сообщалось, что постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.

Ранее министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.

Спор относительно миграционного пакта ЕС начался еще в июне, когда его предварительно одобрили министры внутренних дел государств-членов.

На прошлой неделе Европарламент из-за отсутствия движения в этом вопросе объявил, что заблокирует другие части переговоров по запланированной реформе. Задержки в ее введении особенно критичны, учитывая приближение выборов в Европарламент в июне 2024 года.