Сийярто нашел виновного в усилении контроля на границе со Словакией: Брюссель

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что во введении Словакией контроля на венгерской границе виноват Брюссель, который своими действиями якобы привел к росту миграционного давления в Центральной Европе.

Слова Сийярто приводит портал Telex, сообщает "Европейская правда".

По словам главы венгерского МИД, возвращение пограничного контроля в ЕС происходит потому, что "Брюссель поощряет миграцию и поддерживает бизнес-модель контрабандистов, постоянно настаивая на обязательных квотах на переселение, которые притягивают мигрантов в Европу, как магнит".

"Если существует обязательная квота на переселение, то мигрантам можно сказать, чтобы они отправлялись в путь, и как только они приедут, их распределят, и с этого момента им позволят остаться", – объяснил свою логику венгерский министр.

Сийярто дополнительно призвал "Брюссель" отказаться от "такой миграционной политики".

Ранее в среду Словакия заявила, что возобновит проверки на границе с Венгрией, чтобы уменьшить количество нелегальных мигрантов, въезжающих в страну.

На этот шаг Братислава пошла после того, как Польша, Чехия и Австрия объявили во вторник о введении временных проверок на своих границах со Словакией. Проверки продлятся не менее 10 дней, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Польша, Чехия, Австрия, Словакия и Венгрия входят в Шенгенскую зону Европейского Союза, которая заключается в том, что в пределах этой зоны отсутствуют физические границы с проверками. Мигранты преимущественно используют Словакию как транзитную страну на пути в Западную Европу.