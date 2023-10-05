Голова технічного уряду Словаччини запевнив Зеленського в підтримці України

Виконувач обов’язків голови словацького уряду Людовіт Одор зустрівся з президентом України на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Про це Одор повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина", – зазначив голова уряду Словаччини.

"У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – додав Одор.

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we've assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo — Ludovit Odor (@LudoOdorPM) October 5, 2023

Занепокоєння стосовно підтримки України з боку Словаччини виникли після оголошення результатів дострокових виборів до парламенту країни 30 вересня.

Колишній словацький прем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів. Фіцо, який у понеділок отримав два тижні на формування уряду, раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.

Читайте про те, чи справді результати виборів у Словаччині стали катастрофою, у статті: Словаччина за крок до проросійського розвороту: чи зупинять появу "нового Орбана" у ЄС.