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Глава технического правительства Словакии заверил Зеленского в поддержке Украины

Четверг, 5 октября 2023, 16:08

Исполняющий обязанности председателя словацкого правительства Людовит Одор встретился с президентом Украины на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Об этом Одор сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть", – отметил глава правительства Словакии.

"В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – добавил Одор.

Беспокойство относительно поддержки Украины со стороны Словакии возникли после объявления результатов досрочных выборов в парламент страны 30 сентября.

Бывший словацкий премьер Роберт Фицо и возглавляемая им политсила Smer-SD получили больше всего голосов. Фицо, который в понедельник получил две недели на формирование правительства, ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.

Читайте о том, действительно ли результаты выборов в Словакии стали катастрофой, в статье: Словакия в шаге от пророссийского разворота: остановят ли появление "нового Орбана" в ЕС.

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