Глава технического правительства Словакии заверил Зеленского в поддержке Украины

Исполняющий обязанности председателя словацкого правительства Людовит Одор встретился с президентом Украины на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Об этом Одор сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Мы стремимся к миру во всей Европе: в больших и малых странах, на востоке и западе. Наши общие ценности и видение объединяют нас, и Украина – их часть", – отметил глава правительства Словакии.

"В Гранаде мы заверили Владимира Зеленского, что он может рассчитывать на нашу постоянную поддержку", – добавил Одор.

We strive for peace in all of Europe: countries big or small, east or west. Our shared values and vision unite us, and #Ukraine is part of this. In Granada we've assured @ZelenskyyUa he can rely on our ongoing support. pic.twitter.com/AaqZvTzRzo