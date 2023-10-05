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Європарламент – за початок переговорів про вступ Молдови до ЄС до кінця року

Четвер, 5 жовтня 2023, 17:21

Депутати Європейського парламенту в четвер ухвалили резолюцію на підтримку майбутнього членства Молдови в Євросоюзі та закликали почати переговори про вступ з Кишиневом до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію на підтримку європейської інтеграції Молдови підтримали 448 депутатів Європарламенту, проти висловились 45, ще 43 – утримались під час голосування.

Документ констатує, що Молдова виявила рішучість і здатність виконати вимоги Європейської комісії для початку переговорів про членство, яке стало б "геостратегічною інвестицією" в об'єднану і сильну Європу.

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Євродепутати також закликають ЄС і його країни-члени збільшити фінансову й технічну допомогу Молдові, щоб сприяти її швидкій та ефективній інтеграції в Євросоюз.

Європарламент паралельно закликає всі політичні сили Молдови шукати консенсусу щодо найбільш важливих і невідкладних реформ для подальшої гармонізації законодавства країни зі стандартами ЄС, передусім для боротьби з корупцією та зміцнення правосуддя.

У червні минулого року лідери ЄС надали Молдові статус кандидата разом з Україною. Очікують, що у жовтні Єврокомісія оприлюднить оцінку щодо перспективи подальшого приєднання України і Молдови до ЄС.

Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, щоб захиститися від російської загрози. Опитування незмінно показують, що більшість громадян країни підтримують приєднання до Євросоюзу.

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