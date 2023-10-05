Депутаты Европейского парламента в четверг приняли резолюцию в поддержку будущего членства Молдовы в Евросоюзе и призвали начать переговоры о вступлении с Кишиневом до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию в поддержку европейской интеграции Молдовы поддержали 448 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 43 – воздержались во время голосования.

Документ констатирует, что Молдова проявила решимость и способность выполнить требования Европейской комиссии для начала переговоров о членстве, которое стало бы "геостратегической инвестицией" в объединенную и сильную Европу.

Евродепутаты также призывают ЕС и его страны-члены увеличить финансовую и техническую помощь Молдове, чтобы способствовать ее быстрой и эффективной интеграции в Евросоюз.

Европарламент параллельно призывает все политические силы Молдовы искать консенсус относительно наиболее важных и неотложных реформ для дальнейшей гармонизации законодательства страны со стандартами ЕС, прежде всего для борьбы с коррупцией и укрепления правосудия.

В июне прошлого года лидеры ЕС предоставили Молдове статус кандидата вместе с Украиной. Ожидается, что в октябре Еврокомиссия обнародует оценку относительно перспективы дальнейшего присоединения Украины и Молдовы к ЕС.

Молдова хочет как можно быстрее вступить в ЕС, чтобы защититься от российской угрозы. Опросы неизменно показывают, что большинство граждан страны поддерживают присоединение к Евросоюзу.