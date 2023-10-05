Посол Британии об ударе РФ по кафе на Харьковщине: Мы должны победить это зло
Посол Великобритании Мартин Харрис прокомментировал российский удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где погиб по меньшей мере 51 человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).
По его словам, он с ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей.
З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.— Martin Harris (@MartinHarrisOBE) October 5, 2023
Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких.
Ми повинні перемогти це зло.
"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", – заявил Харрис.
Сообщалось, что в кафе на Харьковщине, которое в четверг разбомбили россияне и где погиб по меньшей мере 51 человек, проходили поминки по умершему односельчанину.
Около 13:30 в четверг россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.
Новый посол Великобритании Мартин Харрис официально начал свою работу в Украине 11 сентября.