Посол Британии об ударе РФ по кафе на Харьковщине: Мы должны победить это зло

Посол Великобритании Мартин Харрис прокомментировал российский удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где погиб по меньшей мере 51 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По его словам, он с ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей.

З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів.



Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких.



Ми повинні перемогти це зло. — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) October 5, 2023

"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", – заявил Харрис.

Сообщалось, что в кафе на Харьковщине, которое в четверг разбомбили россияне и где погиб по меньшей мере 51 человек, проходили поминки по умершему односельчанину.

Около 13:30 в четверг россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Новый посол Великобритании Мартин Харрис официально начал свою работу в Украине 11 сентября.