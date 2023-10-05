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Посол Британии об ударе РФ по кафе на Харьковщине: Мы должны победить это зло

Четверг, 5 октября 2023, 18:08

Посол Великобритании Мартин Харрис прокомментировал российский удар по кафе в селе Гроза на Харьковщине, где погиб по меньшей мере 51 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

По его словам, он с ужасом узнал новости о варварском обстреле Россией села Гроза и гибели десятков мирных жителей.

"Мои искренние соболезнования всем, кто потерял своих близких. Мы должны победить это зло", – заявил Харрис.

Сообщалось, что в кафе на Харьковщине, которое в четверг разбомбили россияне и где погиб по меньшей мере 51 человек, проходили поминки по умершему односельчанину.

Около 13:30 в четверг россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. 

Новый посол Великобритании Мартин Харрис официально начал свою работу в Украине 11 сентября.

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