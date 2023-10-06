Глави МЗС Німеччини й Ісландії відреагували на загибель пів сотні цивільних від удару РФ на Харківщині

Міністерки закордонних справ Німеччини та Ісландії відреагували на загибель пів сотні людей у магазині-кафе на Харківщині внаслідок російського ракетного удару.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму Twitter (X).

"Доки бомби продовжують падати на супермаркети і кафе, ми будемо робити усе можливе, щоб захистити Україну від путінського ракетного терору. Доки знову стане можливим повсякденне життя без страху й смерті", – відреагувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Mehr als 50 tote Menschen in #Hrosa. Solange Bomben auf Supermärkte und Cafés hageln, tun wir alles dafür, dass sich die #Ukraine vor Putins Raketenterror schützen kann. Solange, bis ein Alltag ohne Angst und Tod wieder möglich ist. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) October 5, 2023

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір наголосила, що це чергове нагадування про варварський характер війни РФ проти України.

The horrendous attack on innocent civilians in the village of Hroza is yet another reminder of the brutality of Russia's aggression against Ukraine and its people.



Russia's war of choice against Ukraine is not a "dispute" or a "conflict" – it has no moral or legal justification.… — Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) October 5, 2023

"Війна Росії за власним вибором проти України – не "суперечка" чи "конфлікт", у неї немає моральних чи юридичних виправдань. Це війна загарбницького характеру, що цілковито порушує міжнародне право і Статут ООН", – наголосила Гільфадоттір.

Глава МЗС Польщі після удару наголосив, що Росію потрібно якнайшвидше зупинити і притягти до відповідальності.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.