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Глави МЗС Німеччини й Ісландії відреагували на загибель пів сотні цивільних від удару РФ на Харківщині

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 08:54

Міністерки закордонних справ Німеччини та Ісландії відреагували на загибель пів сотні людей у магазині-кафе на Харківщині внаслідок російського ракетного удару.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму Twitter (X).

"Доки бомби продовжують падати на супермаркети і кафе, ми будемо робити усе можливе, щоб захистити Україну від путінського ракетного терору. Доки знову стане можливим повсякденне життя без страху й смерті", – відреагувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір наголосила, що це чергове нагадування про варварський характер війни РФ проти України. 

"Війна Росії за власним вибором проти України – не "суперечка" чи "конфлікт", у неї немає моральних чи юридичних виправдань. Це війна загарбницького характеру, що цілковито порушує міжнародне право і Статут ООН", – наголосила Гільфадоттір.

Глава МЗС Польщі після удару наголосив, що Росію потрібно якнайшвидше зупинити і притягти до відповідальності.

Тим часом колишній міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Нагадаємо, також 5 жовтня Європол долучився до міжнародної спільної слідчої групи (JIT), що розслідує воєнні злочини РФ в Україні.

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Війна з РФ Німеччина Ісландія