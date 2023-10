Глави МЗС Німеччини й Ісландії відреагували на загибель пів сотні цивільних від удару РФ на Харківщині

Міністерки закордонних справ Німеччини та Ісландії відреагували на загибель пів сотні людей у магазині-кафе на Харківщині внаслідок російського ракетного удару.

Як повідомляє "Європейська правда", заяви вони опублікували у своєму Twitter (X).

"Доки бомби продовжують падати на супермаркети і кафе, ми будемо робити усе можливе, щоб захистити Україну від путінського ракетного терору. Доки знову стане можливим повсякденне життя без страху й смерті", – відреагувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гільфадоттір наголосила, що це чергове нагадування про варварський характер війни РФ проти України.

The horrendous attack on innocent civilians in the village of Hroza is yet another reminder of the brutality of Russia's aggression against Ukraine and its people.



Russia's war of choice against Ukraine is not a "dispute" or a "conflict" – it has no moral or legal justification.…