Германия и Исландия отреагировали на гибель полсотни гражданских от удара РФ на Харьковщине

Министры иностранных дел Германии и Исландии отреагировали на гибель полсотни людей в магазине-кафе на Харьковщине в результате российского ракетного удара.

Как сообщает "Европейская правда", заявления они опубликовали в своем Twitter (X).

"Пока бомбы продолжают падать на супермаркеты и кафе, мы будем делать все возможное, чтобы защитить Украину от путинского ракетного террора. Пока снова станет возможным повседневная жизнь без страха и смерти", – отреагировала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадлоттир подчеркнула, что это очередное напоминание о варварском характере войны РФ против Украины.

The horrendous attack on innocent civilians in the village of Hroza is yet another reminder of the brutality of Russia's aggression against Ukraine and its people.



Russia's war of choice against Ukraine is not a "dispute" or a "conflict" – it has no moral or legal justification.…