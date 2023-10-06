ЄС не може сказати країнам-кандидатам: "Ой, ми не готові" - прем’єрка Естонії

Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що ЄС повинен пришвидшити внутрішні реформи для того, аби бути готовим до прийому нових членів.

Про це Каллас заявила, прибувши 6 жовтня вранці на неформальну зустріч лідерів ЄС у Гранаді, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи процес розширення ЄС, який на зустрічі у п’ятницю обговорять європейські лідери, Каллас наголосила на необхідності Євросоюзу "зробити все зі свого боку", щоб підготуватись до вступу нових держав.

"Не може бути такого, щоб країни виконали свою частину, а ми сказали: "Ой, але ми не готові". 2030 рік видається дуже далеким, я вважаю, ми повинні рухатись швидше зі свого боку, щоб бути готовими", – зауважила вона.

У той самий час вона сказала, що країни-кандидати повинні виконати свою частину роботи, і в цьому контексті для них не може бути "жодних знижок".

"Ми підтримуємо всі країни, які насправді хочуть приєднатись до ЄС, якщо вони виконають необхідні реформи та кроки. Так, як це зробили ми. Ми повинні були провести дуже складні реформи. Це вимагало великої волі з боку громадськості… Але ми це зробили і зараз, я думаю, ніхто не очікує якихось знижок (від майбутніх країн-членів. – Ред.)", – сказала Каллас.

Наприкінці серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що хоче, аби ЄС був готовим до розширення до 2030 року. Утім, у ЄС є прихильники не прив’язуватись до жодних термінів приєднання нових членів. Наприклад, такої позиції дотримується Португалія.

Українська влада стверджує, що готова завершити свою частину роботи для вступу якнайшвидше. Прем’єр Денис Шмигаль зазначав, що Київ хоче покласти "на стіл звіт про те, що ми готові", через два роки. Разом з тим він підкреслив, що після цього схвалення рішення про вступ України забере час.

Читайте про те, чому розширення ЄС після його реформи може бути "пасткою" для України.