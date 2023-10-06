Премьер Эстонии Кая Каллас считает, что ЕС должен ускорить внутренние реформы для того, чтобы быть готовым к приему новых членов.

Об этом Каллас заявила, прибыв 6 октября утром на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя процесс расширения ЕС, который на встрече в пятницу обсудят европейские лидеры, Каллас отметила необходимость Евросоюза "сделать все со своей стороны", чтобы подготовиться к вступлению новых государств.

"Не может быть такого, чтобы страны выполнили свою часть, а мы сказали: "Ой, но мы не готовы". 2030 год кажется очень далеким, я считаю, мы должны двигаться быстрее со своей стороны, чтобы быть готовыми", – отметила она.

В то же время она сказала, что страны-кандидаты должны выполнить свою часть работы, и в этом контексте для них не может быть "никаких скидок".

"Мы поддерживаем все страны, которые на самом деле хотят присоединиться к ЕС, если они выполнят необходимые реформы и шаги. Так, как это сделали мы. Мы должны были провести очень сложные реформы. Это требовало большой воли со стороны общественности... Но мы это сделали и сейчас, я думаю, никто не ожидает каких-то скидок (в отношении будущих стран-членов. – Ред.)", – сказала Каллас.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов. Например, такой позиции придерживается Португалия.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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