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Росія обговорить з Вірменією виведення "миротворців" з Карабаху – росЗМІ

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 11:54

Делегація Міноборони Росії у п’ятницю відвідає Єреван, щоб обговорити терміни виведення російських "миротворців" з Нагірного Карабаху.

Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на джерело, пише "Європейська правда".

"Делегація Міноборони Росії сьогодні відвідає Єреван. На зустрічі з вірменською стороною обговорюватимуть конкретні терміни відходу російського миротворчого контингенту з Нагірного Карабаху", – сказав співрозмовник.

Росія розгорнула 2 тисячі своїх військових у невизнаному Нагірному Карабаху відповідно до угоди про припинення вогню, підписаної лідерами Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада 2020 року. 

Термін перебування російських військ був визначений на п'ять років із моменту підписання угоди. Але 19 вересня 2023 року Азербайджан розпочав одноденну військову операцію у регіоні, за підсумками якої повернув Нагірний Карабах під свій контроль. 

Так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року. 

Після військової операції Азербайджану його залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху.

"ЄвроПравда" детально розповідала про останні події у регіоні у статті "Третя карабаська".

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Росія Вірменія Нагірний Карабах