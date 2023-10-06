Делегация Минобороны России в пятницу посетит Ереван, чтобы обсудить сроки вывода российских "миротворцев" из Нагорного Карабаха.

Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда".

"Делегация Минобороны России сегодня посетит Ереван. На встрече с армянской стороной будут обсуждать конкретные сроки ухода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха", – сказал собеседник.

Россия развернула 2 тысячи своих военных в непризнанном Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года.

Срок пребывания российских войск был определен на пять лет с момента подписания соглашения. Но 19 сентября 2023 года Азербайджан начал однодневную военную операцию в регионе, по итогам которой вернул Нагорный Карабах под свой контроль.

Так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".