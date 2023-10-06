Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з візитом Румунію.

Про це повідомив з посиланням на джерела румунський телеканал Digi24, пише "Європейська правда".

Це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними телеканалу, візит Зеленського не є частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де президент України зустрінеться з президентом Клаусом Йоганнісом та іншими румунськими посадовцями.

Телеканал нагадав, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував приїзд Зеленського до Румунії "зовсім скоро".

Президенти Йоганніс і Зеленський зустрічалися в четвер у іспанській Гранаді, в рамках саміту Європейської політичної спільноти.

Румунський прем’єр і кілька міністрів також повинні відвідати Київ, "щоб встановити якомога більше точок співпраці". Йдеться про безпеку, а також про енергетику, сільське господарство та інші питання.

Глава румунського уряду Марчел Чолаку раніше повідомляв, що вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

Йоганніс зустрічався із Зеленським, президенткою Єврокомісії та віцепрем’єркою Болгарії у рамках Генасамблеї ООН у США в вересні. Йоганніс тоді заявив, що проблему з імпортом українського зерна можна зняти шляхом створення двосторонньої системи дозволів.