Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит с визитом Румынию.

Об этом сообщил со ссылкой на источники румынский телеканал Digi24, пишет "Европейская правда".

Это будет первый визит украинского президента в Румынию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

По данным телеканала, визит Зеленского не является частью турне по нескольким странам. Это будет специальный визит только в Румынию, где президент Украины встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими чиновниками.

Телеканал напомнил, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал приезд Зеленского в Румынию "совсем скоро".

Президенты Йоханнис и Зеленский встречались в четверг в испанской Гранаде, в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Румынский премьер и несколько министров также должны посетить Киев, "чтобы установить как можно больше точек сотрудничества". Речь идет о безопасности, а также об энергетике, сельском хозяйстве и других вопросах.

Глава румынского правительства Марчел Чолаку ранее сообщал, что отправится в Киев для завершения переговоров по дальнейшему экспорту украинского зерна в Румынию.

Йоханнис встречался с Зеленским, президентом Еврокомиссии и вице-премьером Болгарии в рамках Генассамблеи ООН в США в сентябре. Йоханнис тогда заявил, что проблему с импортом украинского зерна можно снять путем создания двусторонней системы разрешений.