Лидеры ЕС в Гранаде связали расширение Евросоюза с внутренними реформами

Итоговая декларация неформального саммита Европейского Союза в испанском городе Гранада не содержит временных рамок расширения объединения, зато упомянута необходимость параллельных внутренних преобразований.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Гранадской декларации, опубликованной Европейским советом, указано, что расширение Евросоюза – это "геостратегическая инвестиция в мир, безопасность, стабильность и процветание", а также "движущая сила" для улучшения экономических и социальных условий жизни европейцев.

Лидеры Евросоюза указали, что к будущему расширению должны быть готовы и будущие государства-члены, и сам ЕС.

"Кандидаты на вступление должны активизировать свои усилия по реформированию, особенно в сфере верховенства права, в соответствии с характером процесса вступления, основанного на заслугах, и при поддержке ЕС", – говорится в документе.

"Параллельно с этим Союз должен заложить необходимую внутреннюю основу и провести реформы", – добавляется там без уточнения, о каких реформах идет речь.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

Украинские власти утверждают, что готовы завершить свою часть работы для вступления как можно быстрее. Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что Киев хочет положить "на стол отчет о том, что мы готовы", через два года. Вместе с тем он подчеркнул, что после этого принятие решения о вступлении Украины займет время.

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