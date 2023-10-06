США висилають двох російських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Москви

Сполучені Штати оголосили персонами нон грата двох співробітників російського посольства, які працюють у США, після аналогічного рішення Москви минулого місяця.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив речник Державного департаменту США.

"У відповідь на вислання Російською Федерацією під надуманим приводом двох дипломатів посольства США в Москві Державний департамент США оголосив персонами нон-грата двох співробітників російського посольства, які працюють у Сполучених Штатах", – зазначив речник.

Він підкреслив, що Держдепартамент США "не буде миритися з практикою переслідування російським урядом наших дипломатів".

"Дії Державного департаменту є чітким сигналом, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в Москві матимуть наслідки", – додав речник зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у вересні МЗС Росії оголосило персонами нон грата першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

Імена двох американських дипломатів фігурують у розслідуванні російської Федеральної служби безпеки щодо росіянина Роберта Шонова – колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, затриманого у серпні цього року.

ФСБ стверджує, що з вересня 2022 року Шонов "за матеріальну винагороду" і за дорученням Сілліна й Бернстайна збирав інформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мобілізацію в Росії, "проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення".

У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії передало посольству США в Москві ноту з вимогою "припинити втручання у внутрішні справи", в якій погрожувало вислати американських дипломатів, підозрюваних у "підривній діяльності".