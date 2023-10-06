США высылают двух российских дипломатов в ответ на аналогичные действия Москвы

Соединенные Штаты объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, работающих в США, после аналогичного решения Москвы в прошлом месяце.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил представитель Государственного департамента США.

"В ответ на высылку Российской Федерацией под надуманным предлогом двух дипломатов посольства США в Москве Государственный департамент США объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что Госдеп США "не будет мириться с практикой преследования российским правительством наших дипломатов".

"Действия Государственного департамента являются четким сигналом, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", – добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, в сентябре МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.

ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".

В феврале этого года Министерство иностранных дел России направило посольству США в Москве ноту с требованием "прекратить вмешательство во внутренние дела", в которой угрожало выслать американских дипломатов, подозреваемых в "подрывной деятельности".