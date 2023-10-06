Конвой естонських волонтерів потрапив під ракетний удар РФ в Україні

Естонські волонтерські організації Vaba Ukraina ("Вільна Україна") та Ukraina Abi ("Допомога Україні") у п'ятницю потрапили під обстріл в Україні під час ракетної атаки РФ.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила Vaba Ukraina, не уточнивши місце подій, але опублікувавши фотографії руйнувань.

За словами організації, їхній спільний з Ukraina Abi конвой потрапив під ракетний удар, а російська ракета "Іскандер" впала за метрів 20-ти від них.

Päris inimkaotusteta kahjuks siiski ei pääsenud, naabermajas hukkus kaks väikest last😢Puhaku nad rahus.



Võitleme edasi, Eesti au ja Ukraina vabaduse nimel — MTÜ Vaba Ukraina (@SvenSalumets) October 6, 2023

Внаслідок атаки всі транспортні засоби було знищено, але волонтери не постраждали.

"Хлопці дивом залишилися живими й здоровими. Ми допомагатимемо їм у міру необхідності разом із нашими партнерами в Україні", – йдеться в повідомленні.

Водночас, додали в організації, без людських жертв не обійшлося, оскільки в сусідньому будинку загинули двоє маленьких дітей.

Раніше шведський телеканал TV4 повідомив, що його команда зазнала атаки російського ударного безпілотника, коли працювала у Запорізькій області.

Автомобіль з обладнанням повністю згорів. Журналіст, фотокор і український продюсер залишились живі, тому що на момент влучання були не в машині.

Нагадаємо, перед цим у прифронтовому районі на Донеччині загинули іспанський та канадський волонтери.