Шольц дистанціювався від державного фінансування організацій, що рятують мігрантів у морі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дистанціювався від державного фінансування морського порятунку біженців у Середземному морі гуманітарними організаціями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

На пресконференції після неформального саміту ЄС в Гранаді він підкреслив, що гроші були схвалені Бундестагом, а не федеральним урядом. "Я не подавав заявку", – сказав він.

Коли його запитали, якою є його особиста думка, він додав: "Це моя думка, що я не подавав заявку. І я думаю, що це безпомилково".

Шольц раніше зустрічався в кулуарах саміту з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка кілька днів тому поскаржилась в листі канцлеру на фінансування морських рятувальних робіт. Ця допомога також створила напругу в переговорах про реформування європейської системи надання притулку.

Рим вважає втручанням у внутрішні справи Італії те, що федеральний уряд хоче підтримати гуманітарні організації, які опікуються мігрантами не лише в Середземному морі, але й на італійській землі.

Шольц зазначив, що Німеччина прийняла більше біженців, ніж будь-яка інша країна ЄС, навіть незважаючи на те, що вона не має зовнішнього кордону з ЄС. Причина в тому, що багато країн ЄС пропускають біженців і не реєструють їх. Це стосується і Італії, де кількість зареєстрованих мігрантів значно менша, ніж кількість людей, що прибувають. Він погодився з Мелоні шукати "прагматичне" рішення. Уряд в Римі оголосив, що в листопаді відбудеться ще одна розмова між двома політиками.

За даними Міністерства закордонних справ, три організації отримали від федерального уряду зобов'язання щодо порятунку на морі та догляду за мігрантами в Італії. Загалом на поточний рік буде виділено два мільйони євро. Перші виплати мають піти на проєкт християнської громади Святого Егідія з догляду за врятованими на суші, а подальші кошти – на морські рятувальні організації SOS Humanity і Sea-Eye. Йдеться про суми від 300 000 до 800 000 євро.

Як повідомлялося, Євросоюз розглядає можливість розширення військового контингенту в Середземному морі, щоб зменшити кількість човнів з мігрантами з Тунісу.

Раніше постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.