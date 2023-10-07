Шольц дистанцировался от государственного финансирования организаций, спасающих мигрантов в море

Канцлер Германии Олаф Шольц дистанцировался от государственного финансирования морского спасения беженцев в Средиземном море гуманитарными организациями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

На пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Гранаде он подчеркнул, что деньги были одобрены Бундестагом, а не федеральным правительством. "Я не подавал заявку", – сказал он.

Когда его спросили, каково его личное мнение, он добавил: "Это мое мнение, что я не подавал заявку. И я думаю, что это безошибочно".

Шольц ранее встречался в кулуарах саммита с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая несколько дней назад пожаловалась в письме канцлеру на финансирование морских спасательных работ. Эта помощь также создала напряжение в переговорах о реформировании европейской системы предоставления убежища.

Рим считает вмешательством во внутренние дела Италии то, что федеральное правительство хочет поддержать гуманитарные организации, которые занимаются мигрантами не только в Средиземном море, но и на итальянской земле.

Шольц отметил, что Германия приняла больше беженцев, чем любая другая страна ЕС, даже несмотря на то, что она не имеет внешней границы с ЕС. Причина в том, что многие страны ЕС пропускают беженцев и не регистрируют их. Это касается и Италии, где количество зарегистрированных мигрантов значительно меньше, чем количество прибывающих людей. Он согласился с Мелони искать "прагматическое" решение. Правительство в Риме объявило, что в ноябре состоится еще один разговор между двумя политиками.

По данным Министерства иностранных дел, три организации получили от федерального правительства обязательства по спасению на море и уходу за мигрантами в Италии. Всего на текущий год будет выделено два миллиона евро. Первые выплаты должны пойти на проект христианской общины Святого Эгидия по уходу за спасенными на суше, а дальнейшие средства – на морские спасательные организации SOS Humanity и Sea-Eye. Речь идет о суммах от 300 000 до 800 000 евро.

Как сообщалось, Евросоюз рассматривает возможность расширения военного контингента в Средиземном море, чтобы уменьшить количество лодок с мигрантами из Туниса.

Раньше постпреды стран Евросоюза достигли договоренности по реформированию миграционной политики на фоне чрезвычайно высокого уровня прибытия нелегальных мигрантов в ЕС.