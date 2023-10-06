ЄС розглядає можливість військово-морської місії проти контрабандистів з Тунісу

Євросоюз розглядає можливість розширення військового контингенту в Середземному морі, щоб зменшити кількість човнів з мігрантами з Тунісу.

Як пише "Європейська правда", про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді, повідомляє DPA.

За його словами, з контрабандистами можна боротися успішніше, якби засоби місії, такі як військові кораблі і літаки, можна було б також розгортати у водах Тунісу, що вимагає дозволу африканської країни.

Боррель зауважив, що хоче обговорити це питання з Тунісом до кінця року. Втім, малоймовірно, що Туніс погодиться на таку місію в найближчому майбутньому, після того, як нещодавно звинуватив ЄС у невиконанні угоди про фінансову підтримку.

Також неясно, чи всі країни ЄС погодяться на розширення місії.

Наразі ЄС проводить військову місію IRINI у Середземному морі, яка забезпечує виконання ембарго ООН на постачання зброї в Лівію, а також сприяє боротьбі з контрабандою і торгівлею людьми.

Раніше повідомлялося, що польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що домігся виключення з підсумкового документа за підсумками неформальної зустрічі лідерів Європейського Союзу в іспанській Гранаді згадки про міграцію.

Ймовірно, керівництво ЄС пішло на таку поступку, аби уникнути ситуації останнього саміту в червні, коли Польща та Угорщина відмовились від схвалення підсумкової декларації саме через згадку про міграційну політику об’єднання.

Раніше постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики на тлі надзвичайно високого рівня прибуття нелегальних мігрантів до ЄС.