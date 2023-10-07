У Нідерландах хочуть розслідування після виявлення доказу нацистського минулого діда короля

Виявлення нацистського членського квитка на ім'я покійного нідерландського принца Бернхарда, німця, який увійшов до королівської родини Нідерландів в 1930-х роках, відновило заклики до розслідування його зв'язків з партією Адольфа Гітлера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Принц Бернхард, дід короля Нідерландів Віллема Александра, помер у 2004 році. Він постійно заперечував, що був нацистом, хоча і визнавав членство в кількох нацистських військових підрозділах, кажучи, що це було звичайною справою для чоловіків його віку в той час.

Членський квиток принца Бернхарда,

Хоча завжди існувала підозра, що він був членом нацистської партії, "виявлення оригіналу членського квитка НСДАП принца Бернхарда є новою частиною болючої глави в історії Нідерландів", заявив у п'ятницю Ізраїльський центр інформації та документації (CIDI).

Він закликав Інститут досліджень війни, Голокосту і геноциду (NIOD) провести розслідування.

"Те, що Бернхард був членом організації, не стільки викликало шок: більшість голландців вже очікували цього. Але те, що він продовжував заперечувати це до самої смерті, важить для людей набагато більше", – йдеться в заяві CIDI.

В інтерв'ю газеті De Volkskrant незадовго до смерті Бернхард повторив своє заперечення: "Я можу стверджувати, поклавши одну руку на Біблію, що я ніколи не був нацистом".

Уряд Нідерландів підтвердив факт знахідки листівки, але не став підтримувати заклики до розслідування.

Картку, яка свідчить про те, що Бернхард вперше вступив до НСДАП в 1933 році, знайшов історик Фліп Мааршалкерверд, повідомляє Королівська інформаційна служба. Мааршалкервеерд сказав національній телерадіокомпанії NOS, що він був здивований тим, що принц зберіг картку, наявність якої він заперечував.

"Він був колекціонером, а в палацах є величезні горища і підвали. Можливо, він забув, що вона у нього є" – сказав він.

Ще в 1996 році голландські журналісти опублікували книгу, яка містила знайдену в американських архівах копію членського квитка НСДАП на ім'я Бернхарда, а також листування, яке свідчить про те, що він вийшов з партії в 1936 році, коли заручився з Юліаною, голландською принцесою, яка згодом стала королевою.

Король Віллем Александр заявив, що знахідка в приватному архіві принца Бернхарда може відродити болючі спогади про нацистську окупацію Нідерландів під час Другої світової війни.

"Я дуже добре уявляю, що ця новина має великий вплив, що вона викликає багато емоцій. Особливо серед єврейської громади, – сказав Віллем-Александр журналістам у четвер.

"Ми повинні бачити минуле таким, яким воно є, включно з менш приємними моментами", – додав він.

Нагадаємо, Австрійська партія свободи (FPO), яка перебуває в топі соціологічних опитувань, наразилась на критику через ролик молодіжного крила партії, в якому прославляє фашистських мислителів і містить покликання на нацистське минуле країни.