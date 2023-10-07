В Нидерландах хотят расследования после обнаружения доказательства нацистского прошлого деда короля

Обнаружение нацистского членского билета на имя покойного нидерландского принца Бернхарда, немца, который вошел в королевскую семью Нидерландов в 1930-х годах, возобновило призывы к расследованию его связей с партией Адольфа Гитлера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Принц Бернхард, дед короля Нидерландов Виллема Александра, умер в 2004 году. Он постоянно отрицал, что был нацистом, хотя и признавал членство в нескольких нацистских военных подразделениях, говоря, что это было обычным делом для мужчин его возраста в то время.

Хотя всегда существовало подозрение, что он был членом нацистской партии, "обнаружение оригинала членского билета НСДАП принца Бернхарда является новой частью болезненной главы в истории Нидерландов", заявил в пятницу Израильский центр информации и документации (CIDI).

Он призвал Институт исследований войны, Холокоста и геноцида (NIOD) провести расследование.

"То, что Бернхард был членом организации, не столько вызвало шок: большинство голландцев уже ожидали этого. Но то, что он продолжал отрицать это до самой смерти, значит для людей гораздо больше", – говорится в заявлении CIDI.

В интервью газете De Volkskrant незадолго до смерти Бернхард повторил свое отрицание: "Я могу утверждать, положив одну руку на Библию, что я никогда не был нацистом".

Правительство Нидерландов подтвердило факт находки листовки, но не стало поддерживать призывы к расследованию.

Карточку, свидетельствующую о том, что Бернхард впервые вступил в НСДАП в 1933 году, нашел историк Флип Мааршалкерверд, сообщает Королевская информационная служба. Мааршалкервеерд сказал национальной телерадиокомпании NOS, что он был удивлен тем, что принц сохранил карточку, наличие которой он отрицал.

"Он был коллекционером, а во дворцах есть огромные чердаки и подвалы. Возможно, он забыл, что она у него есть" – сказал он.

Еще в 1996 году голландские журналисты опубликовали книгу, которая содержала найденную в американских архивах копию членского билета НСДАП на имя Бернхарда, а также переписку, свидетельствующую о том, что он вышел из партии в 1936 году, когда обручился с Юлианой, голландской принцессой, которая впоследствии стала королевой.

Король Виллем Александр заявил, что находка в частном архиве принца Бернхарда может возродить болезненные воспоминания о нацистской оккупации Нидерландов во время Второй мировой войны.

"Я очень хорошо представляю, что эта новость имеет большое влияние, что она вызывает много эмоций. Особенно среди еврейской общины, – сказал Виллем-Александр журналистам в четверг.

"Мы должны видеть прошлое таким, каким оно есть, включая менее приятные моменты", – добавил он.

Напомним, Австрийская партия свободы (FPO), которая находится в топе социологических опросов, подверглась критике из-за ролика молодежного крыла партии, в котором прославляет фашистских мыслителей и содержит ссылки на нацистское прошлое страны.