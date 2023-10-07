Британська розвідка розповіла, про що свідчать удари дронів по Сочі

Удари українських дронів по російському курортному місту Сочі є прикладом того, як війна безпосередньо впливає на росіян далеко від лінії фронту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 жовтня.

Відомство оцінило дві атаки на місто протягом двох тижнів. Так, 1 жовтня 2023 року місто Сочі зазнало удару безпілотних літальних апаратів. За повідомленнями ЗМІ, було пошкоджено вертолітний майданчик в аеропорту Сочі.

Попередня атака 20 вересня 2023 року спричинила велику пожежу на нафтобазі поблизу аеропорту. Це був перший зафіксований удар по цьому району з моменту вторгнення Росії в Україну.

Британські аналітики відзначають, що Сочі – популярне місце відпочинку, яке тісно пов'язане з президентом Росії Владіміром Путіним, і слугує літньою базою для багатьох представників російської еліти.

"Удари поблизу міста є ще одним прикладом того, що війна безпосередньо впливає на російське населення далеко від українського кордону", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді йшлося про те, що російські сили продовжують розбудовувати і посилювати оборонні укріплення на підступах до міста Токмак.

Раніше британська розвідка назвала дуже правдоподібною новину про збиття російськими силами ППО свого власного винищувача Су-35 над Токмаком наприкінці вересня, зазначивши, що це рідкісний випадок втрати цього новітнього винищувача.