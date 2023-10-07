Байден провів розмову з прем’єром Ізраїлю на тлі атаки ХАМАС

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели в суботу розмову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Офіс Нетаньягу опублікував заяву, в якій говориться, що Байден зателефонував прем'єр-міністру в суботу і висловив свою підтримку Ізраїлю.

"Президент США Джо Байден зателефонував прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу і підкреслив, що США стоять поруч з Ізраїлем і повністю підтримують право Ізраїлю на самозахист", – йдеться в заяві.

"Прем'єр-міністр подякував президенту США за його беззастережну підтримку і дав зрозуміти, що буде потрібна тривала і потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе", – йдеться у повідомленні

В окремій заяві Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в суботу, що США "однозначно засуджують жахливі напади терористів ХАМАС на Ізраїль, в тому числі на цивільних осіб і цивільні громади".

"Ми залишатимемося в тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами", – сказав Блінкен.

Керівництво ЄС рішуче засудило ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю, закликало до негайного припинення насильства.

Президент Володимир Зеленський підтримав Ізраїль після атаки з боку терористів ХАМАС.

США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони.