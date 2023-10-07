Байден провел разговор с премьером Израиля на фоне атаки ХАМАС

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели в субботу разговор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Офис Нетаньяху опубликовал заявление, в котором говорится, что Байден позвонил премьер-министру в субботу и выразил свою поддержку Израилю.

"Президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Беньямину Нетаньяху и подчеркнул, что США стоят рядом с Израилем и полностью поддерживают право Израиля на самозащиту", – говорится в заявлении.

"Премьер-министр поблагодарил президента США за его безоговорочную поддержку и дал понять, что потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит", – говорится в сообщении

В отдельном заявлении Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что США "однозначно осуждают ужасные нападения террористов ХАМАС на Израиль, в том числе на гражданских лиц и гражданские общины".

"Мы будем оставаться в тесном контакте с нашими израильскими партнерами", – сказал Блинкен.

Руководство ЕС решительно осудило ракетную атаку боевиков ХАМАС по Израилю, призвало к немедленному прекращению насилия.

Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.

США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны.